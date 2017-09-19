Süper Lig'de 5 hafta sonunda 4 ayrılık

İlk ayrılık Gençlerbirliği\'nde

Sağlam 4 maç dayanabildi

Osmanlıspor\'da Uygun dönemi sona erdi

Çalımbay ile Antalyaspor\'un yolları ayrıldı

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'de 5\'inci hafta geride kalırken, kulüpler teknik adam değişiklikleri yapmaya başladı.

Ligdeki 5 haftanın ardından 4 kulüpte hoca değişimi yaşandı.

İLK AYRILIK GENÇLERBİRLİĞİ\'NDE

Süper Lig\'de ilk teknik adam değişikliği, Gençlerbirliği\'nde yaşandı. Ankara ekibi, Ümit Özat ile yollarını ayırarak Mesut Bakkal\'ı teknik direktörlük koltuğuna oturttu. İlhan Cavcav\'ın başkan olduğu dönemde takımın başına geçen Özat, bu sezon ligde yalnızca 3 maçta takımın başında görev alabildi. Ümit Özat\'ın takımın başında olduğu 3 maçlık süreçte yalnızca bir puan alabilen Gençlerbirliği\'nde yönetim, kötü gidişin faturasını Özat\'a kesmişti.

SAĞLAM 4 MAÇ DAYANABİLDİ

Süper Lig\'de bu sezon ikinci teknik adam değişikliği ligin yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'da yaşandı. Sezon başında, geçtiğimiz sezon takımı Süper Lig\'e çıkartan İrfan Buz ile yola devam etmeme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, takımın başına deneyimli çalıştırıcı Ertuğrul Sağlam\'ı getirmişti. Malatya ekibinin 5\'inci haftada Bursaspor ile oynayacağı maçın iki gün öncesinde kulüpteki görevinden istifa eden Sağlam, ayrılma gerekçesi olarak kendisine verilen tesis yenileme sözlerinin tutulmamasını göstermişti. Evkur Yeni Malatyaspor, Sağlam döneminde çıktığı 4 maçta bir galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik alırken, Bursaspor mücadelesine teknik sorumlu Ali Ravcı yönetiminde çıkmış ve rakibine kendi evinde 4-2 mağlup olmuştu.

OSMANLISPOR\'DA UYGUN DÖNEMİ SONA ERDİ

Süper Lig\'de üçüncü ayrılık ise Osmanlıspor\'da gerçekleşti. Sezon başı takımın başına geçen, \"Osmanlıspor ile Avrupa\'ya katılma hayallerim var\" diyerek sezona başlayan ve takımından çok umutlu olduğu görülen Bülent Uygun, Ankara ekibinin ligin 5\'inci haftasında Sivasspor\'a 4-2 mağlup olduğu maçın ardından görevinden istifa etti. Mor-sarılı ekip, Uygun yönetiminde ligde 5 maça çıkarken, galibiyete ulaşamadı ve bir puanda kaldı. Osmanlıspor yönetimi, yeni teknik adam arayışlarına devam ediyor.

ÇALIMBAY İLE ANTALYASPOR\'UN YOLLARI AYRILDI

Son olarak Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay görevinden istifa ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz sezon göreve gelen deneyimli teknik adam, Antalya ekibini 5\'inci sıraya taşıyarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Sezona Samir Nasri, Jeremy Menez ve birçok yıldız isim transfer ederek başlayan Antalyaspor\'da, bu yıldızlar birçok soruna neden olurken, Çalımbay\'ın da ayrılığında bu sorunların büyük payı olduğu iddia edildi. Öte yandan Antalya ekibi bu sezon Çalımbay yönetiminde çıktığı 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyet alarak henüz galibiyetle tanışamadı.