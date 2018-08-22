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Spor

Süper Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'de 3'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

22 Ağustos 2018 15:24

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 3\'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig\'de 3\'üncü haftanın programı ve hakemler şöyle; 
24 AĞUSTOS CUMA
Çaykur Rize - Büyükşehir Belediye Erzurum: Yaşar Kemal Uğurlu
25 AĞUSTOS CUMARTESİ
MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan
Göztepe - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
26 AĞUSTOS PAZAR
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
Beşiktaş - Antalyaspor: Halis Özkahya
Atiker Konyaspor - Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
27 AĞUSTOS PAZARTESİ
Medipol Başakşehir - Akhisarspor: Ali Palabıyık
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

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