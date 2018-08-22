Süper Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 3\'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig\'de 3\'üncü haftanın programı ve hakemler şöyle;

24 AĞUSTOS CUMA

Çaykur Rize - Büyükşehir Belediye Erzurum: Yaşar Kemal Uğurlu

25 AĞUSTOS CUMARTESİ

MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan

Göztepe - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

26 AĞUSTOS PAZAR

Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

Beşiktaş - Antalyaspor: Halis Özkahya

Atiker Konyaspor - Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

27 AĞUSTOS PAZARTESİ

Medipol Başakşehir - Akhisarspor: Ali Palabıyık

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

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