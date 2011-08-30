T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de 38 hakem görev yapacak İSTANBUL (A.A)

30 Ağustos 2011 14:59

-Süper Lig'de 38 hakem görev yapacak İSTANBUL (A.A) - 30.08.2011 - Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda geçen sezon olduğu gibi 38 hakem görev yapacak. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nca (MHK) görevlendirilen hakemler 17 ayrı bölgeden geliyor. Ligde 4 takımı bulunan İstanbul, 8 hakemle bu alanda da çoğunluğu oluşturuyor. Yusuf Namoğlu yönetimindeki yeni MHK, yeni sezon için geçen sezondan herhangi bir değişikliğe gitmedi ve mevcut hakemlerle yola devam kararı aldı. -Öğretmen ve mühendisler çoğunlukta- Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak 38 hakem, çeşitli meslek gruplarından geliyor. Meslek grupları içinde 9 isimle öğretmenler, 7 isimle de mühendisler çoğunluğu oluşturuyor. Bu sezon görev yapacak hakemlerin meslekleri içinde ayrıca, polis, müfettiş, gayrimenkul uzmanı, şehir planlamacı, turizmci, teknoloji danışmanı, mali müşavir, eczacı, memur, sigortacı, eski sporcu, grafiker, diş hekimi ve akademisyen de yer alıyor. -En genci Bilgiç, en yaşlısı Gizlenci- Ligde bu sezon görev yapacak hakemler içinde en genci, Süper Lig'de 2. sezonunu geçirecek olan 30 yaşındaki (13.05.1981 doğumlu) Kutluhan Bilgiç. 23.12.1967 doğumlu Taner Gizlenci ise 44 yaşla, düdük çalacak hakemler arasında en yaşlısı olarak ön plana çıkıyor. -Hakemler- Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda görev yapacak hakemler şunlar:     Hakem              Doğum Tarihi   Bölgesi     Mesleği ------------           ------------   -------     -------- Cüneyt Çakır            23.11.1976    İstanbul    Sigortacı Halis Özkahya           30.05.1980    Yalova      Öğretmen Fırat Aydınus           25.10.1973    İstanbul    Mühendis Hüseyin Göçek           30.11.1976    İstanbul    Mühendis Tolga Özkalfa           22.02.1977    İzmir       Diş Hekimi Yunus Yıldırım          23.02.1970    Manisa      Öğretmen Bülent Yıldırım         01.03.1972    Ankara      Müfettiş Fethi Serkan Koçak      28.08.1973    Çankırı     Memur Özgüç Türkalp           15.02.1974    Ankara      Emlakçı Mustafa Kamil Abitoğlu  15.06.1970    Antalya     Turizmci Kutluhan Bilgiç         13.05.1981    İzmir       Satış Sorumlusu Mesut Çarık             08.09.1976    Eskişehir   Öğretmen Kuddusi Müftüoğlu       04.03.1970    Antalya     Şehir Planlamacı Mustafa Öğretmenoğlu    24.04.1978    Antalya     Mali Müşavir Tayfur Özkan            05.03.1979    İstanbul    Mühendis Aytekin Durmaz          29.08.1970    Balıkesir   Mühendis İlker Meral             12.11.1971    Balıkesir   Eczacı Volkan Bayarslan        01.01.1978    İstanbul    Mühendis Serkan Çınar            14.04.1976    İstanbul    Öğretmen Özgür Yankaya           02.01.1978    Edirne      Öğretmen Hakan Ceylan            07.03.1979    İzmir       Gayrimenkul Uzmanı Koray Gençerler         30.04.1978    Manisa      Ticaret Taner Gizlenci          23.12.1967    Denizli     Eski Profesyonel Futbolcu Hakan Özkan             10.08.1970    İzmir       Elektrik-Elektronik Hüseyin Sabancı         30.12.1980    İzmir       Ticaret Çağatay Şahan           13.04.1979    Manisa      Akademisyen Murat Türker            15.11.1978    Manisa      Öğretmen Mustafa İlker Coşkun    25.02.1979    Ankara      Teknoloji Danışmanı Suat Arslanboğa         04.06.1978    Malatya     Memur Zafer Demir             18.12.1973    Malatya     Memur Deniz Çoban             13.04.1977    Konya       Öğretmen Bünyamin Gezer          09.12.1972    K.Maraş     Polis Süleyman Abay           13.05.1973    İstanbul    Grafiker Ercan Hellaç            08.07.1978    Erzincan    Öğretmen Mete Kalkavan           17.08.1979    İstanbul    Mühendis Mürvet Sezer            06.08.1974    Samsun      Ticaret Barış Şimşek            09.04.1976    Trabzon     Mühendis Abdullah Yılmaz         06.05.1978    Trabzon     Öğretmen

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24