-Süper Lig'de 38 hakem görev yapacak İSTANBUL (A.A) - 30.08.2011 - Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda geçen sezon olduğu gibi 38 hakem görev yapacak. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nca (MHK) görevlendirilen hakemler 17 ayrı bölgeden geliyor. Ligde 4 takımı bulunan İstanbul, 8 hakemle bu alanda da çoğunluğu oluşturuyor. Yusuf Namoğlu yönetimindeki yeni MHK, yeni sezon için geçen sezondan herhangi bir değişikliğe gitmedi ve mevcut hakemlerle yola devam kararı aldı. -Öğretmen ve mühendisler çoğunlukta- Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak 38 hakem, çeşitli meslek gruplarından geliyor. Meslek grupları içinde 9 isimle öğretmenler, 7 isimle de mühendisler çoğunluğu oluşturuyor. Bu sezon görev yapacak hakemlerin meslekleri içinde ayrıca, polis, müfettiş, gayrimenkul uzmanı, şehir planlamacı, turizmci, teknoloji danışmanı, mali müşavir, eczacı, memur, sigortacı, eski sporcu, grafiker, diş hekimi ve akademisyen de yer alıyor. -En genci Bilgiç, en yaşlısı Gizlenci- Ligde bu sezon görev yapacak hakemler içinde en genci, Süper Lig'de 2. sezonunu geçirecek olan 30 yaşındaki (13.05.1981 doğumlu) Kutluhan Bilgiç. 23.12.1967 doğumlu Taner Gizlenci ise 44 yaşla, düdük çalacak hakemler arasında en yaşlısı olarak ön plana çıkıyor. -Hakemler- Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda görev yapacak hakemler şunlar: Hakem Doğum Tarihi Bölgesi Mesleği ------------ ------------ ------- -------- Cüneyt Çakır 23.11.1976 İstanbul Sigortacı Halis Özkahya 30.05.1980 Yalova Öğretmen Fırat Aydınus 25.10.1973 İstanbul Mühendis Hüseyin Göçek 30.11.1976 İstanbul Mühendis Tolga Özkalfa 22.02.1977 İzmir Diş Hekimi Yunus Yıldırım 23.02.1970 Manisa Öğretmen Bülent Yıldırım 01.03.1972 Ankara Müfettiş Fethi Serkan Koçak 28.08.1973 Çankırı Memur Özgüç Türkalp 15.02.1974 Ankara Emlakçı Mustafa Kamil Abitoğlu 15.06.1970 Antalya Turizmci Kutluhan Bilgiç 13.05.1981 İzmir Satış Sorumlusu Mesut Çarık 08.09.1976 Eskişehir Öğretmen Kuddusi Müftüoğlu 04.03.1970 Antalya Şehir Planlamacı Mustafa Öğretmenoğlu 24.04.1978 Antalya Mali Müşavir Tayfur Özkan 05.03.1979 İstanbul Mühendis Aytekin Durmaz 29.08.1970 Balıkesir Mühendis İlker Meral 12.11.1971 Balıkesir Eczacı Volkan Bayarslan 01.01.1978 İstanbul Mühendis Serkan Çınar 14.04.1976 İstanbul Öğretmen Özgür Yankaya 02.01.1978 Edirne Öğretmen Hakan Ceylan 07.03.1979 İzmir Gayrimenkul Uzmanı Koray Gençerler 30.04.1978 Manisa Ticaret Taner Gizlenci 23.12.1967 Denizli Eski Profesyonel Futbolcu Hakan Özkan 10.08.1970 İzmir Elektrik-Elektronik Hüseyin Sabancı 30.12.1980 İzmir Ticaret Çağatay Şahan 13.04.1979 Manisa Akademisyen Murat Türker 15.11.1978 Manisa Öğretmen Mustafa İlker Coşkun 25.02.1979 Ankara Teknoloji Danışmanı Suat Arslanboğa 04.06.1978 Malatya Memur Zafer Demir 18.12.1973 Malatya Memur Deniz Çoban 13.04.1977 Konya Öğretmen Bünyamin Gezer 09.12.1972 K.Maraş Polis Süleyman Abay 13.05.1973 İstanbul Grafiker Ercan Hellaç 08.07.1978 Erzincan Öğretmen Mete Kalkavan 17.08.1979 İstanbul Mühendis Mürvet Sezer 06.08.1974 Samsun Ticaret Barış Şimşek 09.04.1976 Trabzon Mühendis Abdullah Yılmaz 06.05.1978 Trabzon Öğretmen