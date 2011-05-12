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Spor

SÜPER LİG'DE 33. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A)

12 Mayıs 2011 14:45

-SÜPER LİG'DE 33. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, şampiyon adaylarından lider Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçını Cüneyt Çakır, averajla ikinci sıradaki Trabzonspor'un İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasını ise Kuddusi Müftüoğlu yönetecek. Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar: Yarın: 20.00 Medical Park Antalyaspor-Kardemir Karabükspor: Hüseyin Sabancı 14 Mayıs Cumartesi:  16.00 Manisaspor-Bucaspor: Mustafa Öğretmenoğlu 16.00 Konyaspor-Sivasspor: Çağatay Şahan 20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Tolga Özkalfa 15 Mayıs Pazar: 16.00 Kayserispor-Gaziantepspor: Fırat Aydınus 16.00 Kasımpaşa-Bursaspor: Mustafa Kamil Abitoğlu 20.00 Fenerbahçe-Ankaragücü: Cüneyt Çakır 20.00 Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Kuddusi Müftüoğlu 16 Mayıs Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-Eskişehirspor: Özgün Yankaya

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