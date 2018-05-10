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Spor

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

33. hafta yarın (Cuma) başlıyor

10 Mayıs 2018 14:08

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında görevli hakemler şunlar:

Yarın:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

12 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım

13 Mayıs Pazar:
16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

14 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan
20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

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