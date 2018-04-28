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Spor

Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu

28 Nisan 2018 17:50

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

4 Mayıs Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

5 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

6 Mayıs Pazar:

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker)

16.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)

7 Mayıs Pazartesi:

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)

Bu arada, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan maçta elenecek takımın 32. hafta müsabakasının, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacağı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü, 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden oynanacağı açıklanan kupa maçına çıkmama kararı almıştı.

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