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Spor

SÜPER LİG'DE 31. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A)

27 Nisan 2011 15:12

-SÜPER LİG'DE 31. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbide Yunus Yıldırım görev yapacak.  Şampiyon adaylarından lider Fenerbahçe'nin İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında Fırat Aydınus, ikinci sıradaki Trabzonspor'un Gaziantepspor maçında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar: 29 Nisan Cuma: 20.00 Sivasspor-Gençlerbirliği: Süleyman Abay 30 Nisan Cumartesi: 15.00 Medical Park Antalyaspor-Bucaspor: Halis Özkahya 15.00 Kasımpaşa-Konyaspor: Koray Gençerler 19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Yunus Yıldırım 1 Mayıs Pazar: 15.00 Manisaspor-Eskişehirspor: Hüseyin Sabancı  19.00 Kayserispor-Bursaspor: Barış Şimşek 19.00 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Fırat Aydınus 19.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır 2 Mayıs Pazartesi: 20.00 MKE Ankaragücü-Kardemir Karabükspor: Serkan Çınar

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