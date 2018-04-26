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Spor

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Derbiyi Fırat Aydınus yönetecek

26 Nisan 2018 15:19

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Fırat Aydınus oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy yapacak.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakemleri şu şekilde; 

Galatasaray - Beşiktaş: Fırat Aydınus
Göztepe - Karabükspor: Volkan Bayarslan
Kayserispor - Alanyaspor: Halil Umut Meler
Sivasspor - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
Antalyaspor - Trabzonspor: Bülent Yıldırım
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
Yeni Malatyaspor - TM Akhisar: Özgür Yankaya
Osmanlıspor - Başakşehir: Ümit Öztürk
Bursaspor - Konyaspor: Ali Palabıyık

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TFFhakemSpor Toto Süper Lig31 haftaFırat AydınusGalatasarayBeşiktaş

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