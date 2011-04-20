-SÜPER LİG'DE 30. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor'un Eskişehirspor ile oynayacağı maçı Bülent Yıldırım, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin Bucaspor karşılaşmasını ise Bünyamin Gezer yönetecek. Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar: 22 Nisan Cuma: 20.00 Eskişehirspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım 23 Nisan Cumartesi: 15.00 Kardemir Karabükspor-Sivasspor: Koray Gençerler 17.00 Bursaspor-Manisaspor: Abdullah Yılmaz 20.00 Galatasaray-Kayserispor: Cüneyt Çakır 24 Nisan Pazar: 14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa 16.00 Gaziantepspor-Medical Park Antalyaspor: Serkan Çınar 17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü: Aytekin Durmaz 19.00 Bucaspor-Fenerbahçe: Bünyamin Gezer 25 Nisan Pazartesi: 20.00 Konyaspor-Beşiktaş: Özgür Yankaya