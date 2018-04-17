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Spor

Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray, Başakşehir ve Antalyaspor PDFK'ye sevk edildi

17 Nisan 2018 21:30

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'u saha olayları ve çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'un 29. hafta maçlarındaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin antrenörü Önder Engin ve Atiker Konyaspor Teknik Sorumlusu Abdurrahman Baysangur'un sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

Ayrıca, Spor Toto 1. Lig ekipleri Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ve Adanaspor'un çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü oyuncusu Anton Putsila, Samsunsporlu futbolcu Çağrı Ortakaya ve Adana Demirspor Antrenörü Güray Genç'in de çeşitli nedenlerle disiplin kuruluna gönderildikleri kaydedildi.

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