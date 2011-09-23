-Süper Lig'de 3 haftada 11 kırmızı kart İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Üç haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de son 3 sezonun en hırçın startı verildi. Sezonun ilk 3 haftasında hakemler toplam 11 kırmızı kart gösterdi. Bu rakam 2009-2010 ve geçen sezon sadece 2'de kalmıştı. Ligin ilk 3 haftasında Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Galatasaray'da Fernando Muslera, Bursaspor'da İbrahim Teteh Bangura, Gençlerbirliği'nde Randall Azofeifa Corrales, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Efe İnanç, Manisaspor'da Promise Isaac ve Nizamettin Çalışkan, Samsunspor'da Ahmet Şahin ve Pal Lazar, Sivasspor'da da Hayrettin Yerlikaya ve Milan Borjan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'de son dönemde ilk 3 haftalar itibariyle en çok kırmızı kart 2008-2009 sezonunda gösterildi. Söz konusu sezonda hakemler ilk 3 haftada tam 16 kırmızı kart çıkardı.