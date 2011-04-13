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Spor

SÜPER LİG'DE 29. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A)

13 Nisan 2011 14:25

-SÜPER LİG'DE 29. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 29. haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar: 15 Nisan Cuma: 20.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: İlker Meral 16 Nisan Cumartesi:                              14.00 Ankaragücü-Bucaspor: Cüneyt Çakır 16.00 Kardemir Karabükspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Sabancı 19.00 Fenerbahçe-Gaziantepspor: Hüseyin Göçek 17 Nisan Pazar: 14.00 Sivasspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya 15.00 Kayserispor-Konyaspor: Süleyman Abay 17.00 Medical Park Antalyaspor-Eskişehirspor: Deniz Çoban 19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Fırat Aydınus 18 Nisan Pazartesi: 20.00 Manisaspor-Galatasaray: Barış Şimşek

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