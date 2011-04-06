-SÜPER LİG'DE 28. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile lider Trabzonspor arasındaki haftanın önemli maçını Bünyamin Gezer yönetecek. Süper Lig'de 28. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar: 8 Nisan Cuma: 20.00 Bursaspor-Medical Park Antalyaspor: Yunus Yıldırım 9 Nisan Cumartesi: 14.00 Bucaspor-Kardemir Karabükspor: Aytekin Durmaz 16.00 Konyaspor-Manisaspor: Fırat Aydınus 19.00 Eskişehirspor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır 10 Nisan Pazar: 14.00 Gaziantepspor-Ankaragücü: Suat Arslanboğa 14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sivasspor: Mustafa Kamil Abitoğlu 17.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Tolga Özkalfa 19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Bünyamin Gezer 11 Nisan Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Hüseyin Göçek