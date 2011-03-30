T24 LogoT24 Logo
Spor

SÜPER LİG'DE 27. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) 

30 Mart 2011 14:46

-SÜPER LİG'DE 27. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 30.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki haftanın önemli maçını Kuddusi Müftüoğlu yönetecek. Süper Lig'de 27. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar: 2 Nisan Cumartesi: 14.00 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor: Fırat Aydınus 16.00 Sivasspor-Beşiktaş: Bünyamin Gezer 17.00 Ankaragücü-Eskişehirspor: Tolga Özkalfa 19.00 Trabzonspor-Konyaspor: Cüneyt Çakır 3 Nisan Pazar: 14.00 Manisaspor-Gençlerbirliği: Serkan Çınar 16.00 Kayserispor-Kasımpaşa: İlker Meral 17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bucaspor: Barış Şimşek 19.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Kuddusi Müftüoğlu 4 Nisan Pazartesi:   20.00 Medical Park Antalyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24