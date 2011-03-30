-SÜPER LİG'DE 27. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 30.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki haftanın önemli maçını Kuddusi Müftüoğlu yönetecek. Süper Lig'de 27. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar: 2 Nisan Cumartesi: 14.00 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor: Fırat Aydınus 16.00 Sivasspor-Beşiktaş: Bünyamin Gezer 17.00 Ankaragücü-Eskişehirspor: Tolga Özkalfa 19.00 Trabzonspor-Konyaspor: Cüneyt Çakır 3 Nisan Pazar: 14.00 Manisaspor-Gençlerbirliği: Serkan Çınar 16.00 Kayserispor-Kasımpaşa: İlker Meral 17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bucaspor: Barış Şimşek 19.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Kuddusi Müftüoğlu 4 Nisan Pazartesi: 20.00 Medical Park Antalyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya