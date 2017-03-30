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Spor

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu

30 Mart 2017 19:33

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Nisan Cumartesi:

13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

19.00 Antalyaspor-Kayserispor: Fırat Aydınus

2 Nisan Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

16.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Serkan Çınar

19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Ali Palabıyık

3 Nisan Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Adanaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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