Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Nisan Cumartesi:
13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
19.00 Antalyaspor-Kayserispor: Fırat Aydınus
2 Nisan Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Serkan Çınar
19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Ali Palabıyık
3 Nisan Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Adanaspor: Yaşar Kemal Uğurlu