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Spor

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

İşte haftanın hakemleri...

08 Mart 2018 18:51

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

10 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Barış Şimşek
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

11 Mart Pazar:
13.30 Göztepe-Antalyaspor: Fırat Aydınus
13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

12 Mart Pazartesi:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

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