-SÜPER LİG'DE 23. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 23. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar: 25 Şubat Cuma: 20.00 Bucaspor-Bursaspor: Özgür Yankaya 26 Şubat Cumartesi: 14.00 Ankaragücü-Gençlerbirliği: Aytekin Durmaz 16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: Fırat Aydınus 17.00 Gaziantepspor-Eskişehirspor: Barış Şimşek 19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Halis Özkahya 27 Şubat Pazar: 14.00 Kardemir Karabükspor-Konyaspor: Hüseyin Göçek 17.00 Sivasspor-Manisaspor: Süleyman Abay 19.00 Trabzonspor-Kayserispor: Yunus Yıldırım 28 Şubat Pazartesi: 20.00 Medical Park Antalyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım