Süper Lig’de 23. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 23. haftanın ilk maçında Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor 3 Mart Cuma günü karşı karşıya gelecek. Medical Park Arena’da saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
3 Mart Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena) (HAKEM: FIRAT AYDINUS)
4 Mart Cumartesi
16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (HAKEM: BARIŞ ŞİMŞEK)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena) (HAKEM: YAŞAR KEMAL UĞURLU)
5 Mart Pazar:
13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) (HAKEM:HALİS ÖZKAHYA)
16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor (5 Ocak Fatih Terim) (HAKEM:HALİL UMUT MELER)
19.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) (HAKEM:METE KALKAVAN)
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker) (HAKEM:ALPER ULUSOY)
6 Mart Pazartesi:
19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 Mayıs) (HAKEM:ARDA KARDEŞLER)
20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya) (HAKEM:ALİ PALABIYIK)