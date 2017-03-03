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Spor

Süper Lig’de 23. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı

03 Mart 2017 02:01

Spor Toto Süper Lig’de 23. haftanın ilk maçında Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor 3 Mart Cuma günü karşı karşıya gelecek. Medical Park Arena’da saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

3 Mart Cuma:

20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena) (HAKEM: FIRAT AYDINUS)

4 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (HAKEM: BARIŞ ŞİMŞEK)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena) (HAKEM: YAŞAR KEMAL UĞURLU)

5 Mart Pazar:

13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) (HAKEM:HALİS ÖZKAHYA)

16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor (5 Ocak Fatih Terim) (HAKEM:HALİL UMUT MELER)

19.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) (HAKEM:METE KALKAVAN)

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker) (HAKEM:ALPER ULUSOY)

6 Mart Pazartesi:

19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 Mayıs) (HAKEM:ARDA KARDEŞLER)

20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya) (HAKEM:ALİ PALABIYIK)

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