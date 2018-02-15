Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig\'de 22. haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye) ALPER ULUSOY

17 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya) METE KALKAVAN

16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül) MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK

18 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) ALİ PALABIYIK

13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) VOLKAN BAYARSLAN

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park) BÜLENT YILDIRIM

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) HALİS ÖZKAHYA

19 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs) SERKAN ÇINAR

