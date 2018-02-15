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Spor

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig'de 22

15 Şubat 2018 13:55

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig\'de 22. haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye) ALPER ULUSOY
17 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya) METE KALKAVAN 
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül) MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK
18 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) ALİ PALABIYIK 
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) VOLKAN BAYARSLAN 
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park) BÜLENT YILDIRIM 
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) HALİS ÖZKAHYA 
19 ŞUBAT PAZARTESİ:
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs) SERKAN ÇINAR 
 

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