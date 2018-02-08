Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İşte haftanın hakemleri:
Yarın:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Mustafa Öğretmenoğlu)
10 Şubat Cumartesi:
13.30 Göztepe-Osmanlıspor (Arda Kardeşler)
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Alper Ulusoy)
19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Bülent Yıldırım)
11 Şubat Pazar:
13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor (Serkan Çınar)
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Ali Palabıyık)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Fırat Aydınus)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Halil Umut Meler)
12 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Barış Şimşek)