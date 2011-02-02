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Spor

SÜPER LİG'DE 20. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) 

02 Şubat 2011 16:56

-SÜPER LİG'DE 20. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 02.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.  Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle: 4 Şubat Cuma:  20.00 Bursaspor-Sivasspor: Fırat Aydınus 5 Şubat Cumartesi: 14.00 Kasımpaşa-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Süleyman Abay 16.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Süleyman Abay 17.00 Kayserispor-Ankaragücü: Koray Gençerler 19.00 Manisaspor-Fenerbahçe: Kuddusi Müftüoğlu 6 Şubat Pazar: 14.00 Kanyaspor-Gaziantepspor: İlker Meral 16.00 Trabzonspor-Medical Park Antalyaspor: Hüseyin Göçek 17.00 Gençlerbirliği-Bucaspor: Serkan Çınar 19.00 Galatasaray-Eskişehirspor: Cüneyt Çakır

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