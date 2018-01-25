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Spor

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek

25 Ocak 2018 16:20

Süper Lig'in 19. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Karşılaşmaların programı maç detayları şöyle;

26 Ocak Cuma
20.00 Gençlerbirlği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

27 Ocak Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk
16.00 Göztepe-Kayserispor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

28 Ocak Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazartesi
20.00 Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek

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Süper Lig19 haftahakemlerAli PalabıyıkTrabzonsporFenerbahçemaç programı

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