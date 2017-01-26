Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 19. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

28 Ocak Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar

15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım