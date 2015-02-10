Süper Lig'de 19. haftanın görünümü

Galatasaray, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 yenerek, zirve yarışını sürdürdü. Sarı kırmızılılar, 20. dakikada Umut Bulut'un golüyle 1-0 öne geçti. Eskişehirspor bu gole 27. dakikada Sissoko ile cevap verdi ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda rakibine oranla daha iyi bir görüntü çizen Eskişehirspor, girdiği pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı. Galatasaray ise bu devrede girdiği 2 gol pozisyonundan birini 87. dakikada Selçuk İnan ile gole çevirerek, müsabakayı 2-1 kazandı. Galatasaray bu sonuçla 42 puana ulaşırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aradaki puan farkını da bire indirdi.

Kartal zirveye kondu

Beşiktaş, bu hafta Çaykur Rizespor deplasmanından 2-1 galibiyetle döndü. Siyah beyazlıların gollerini 60. dakikada Sosa ve 87. dakikada Demba Ba penaltıdan kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü ise 62. dakikada Sercan Kaya'dan geldi. Ev sahibi ekipte 60. dakikada Kıvanç Karakaş ve 66. dakikada Koray Altınay kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş bu sonuçla Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada 44 puanla liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe tekledi

Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak, puan kaybetti ve 43 puanla ikinci sıraya geriledi. Sarı lacivertliler üstün bir oyun ortaya koyduğu maçta sadece gol bulamadı ve bir puana razı oldu. Fenerbahçe'de Caner Erkin maçtan sonra hakeme itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.

Haftanın açılış maçında İstanbul Başakşehir, sahasındaki maçta ligde kalma mücadelesi veren Kardemir Karabükspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 25. dakikada Visca ve 86. dakikada Yalçın Ayhan atarken, konuk takım ise 22. dakikada Akpala ve 90+2. dakikada Traore ile goller kaydetti. İstanbul Başakşehir'de Sedat Ağçay 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Medicana Sivasspor, evindeki maçta Akhisar Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Sergen Yalçın ile çıkışa geçen kırmızı beyazlıların gollerini 66. dakikada penaltıdan ve 70. dakikada Aatıf kaydetti.

Gaziantepspor, deplasmanda Suat Altın İnşaat (SAİ) Kayseri Erciyesspor'u 1-0 yenerek, rakibini alt sıralara itti. Kırmızı siyahlıların tek golünü 70. dakikada Grando, ağlarla buluşturdu.

Balıkesirspor, sahasında Torku Konyaspor'a 1-0 yenildi ve ligin dibine demir attı. Konuk ekibin tek golünü 77. dakikada Uğur İnceman attı. Balıkesirspor bu sonucun ardından 13 puanla ligin son sırasında kaldı.

Haftanın en dikkat çekici sonucu Mersin'de yaşandı

Mersin İdmanyurdu evinde Kasımpaşa'yı 6-2 mağlup ederek, haftanın en farklı sonucunu elde etti. Ev sahibi takımın gollerini 42, 75 ve 90. dakikada Welliton, 57. dakikada Khalili, 84. dakikada Mitrovic(penaltıdan) ve 88. dakikada Suarez kaydetti. Veysel Sarı 62. dakikada, Babel ise 77. dakikada Kasımpaşa'nın gollerine imza attı.

Gençlerbirliği, 1-0 öne geçtiği maçta, deplasmanda Bursaspor'a 3-1 yenildi. Başkent ekibinin tek golünü 21. dakikada Stancu atarken, ev sahibi ekibin gollerini ise 66. dakikada Pesqueira, 89. dakikada Holmen ve 90+5. dakikada Fernandao kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 gol atıldı. 3 maçı ev sahibi, 4 müsabakayı deplasman takımları kazanırken, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Gol krallığı

13 gol: Fernandao (Bursaspor)

12 gol: Cardozo (Trabzonspor)

Haftanın toplu sonuçları

İstanbul Başakşehir-Kardemir Karabükspor: 2-2

Medicana Sivasspor-Akhisar Belediyespor: 2-0

SAİ Kayseri Erciyesspor-Gaziantepspor: 0-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

Balıkesirspor-Torku Konyaspor: 0-1

Mersin İdmanyurdu-Kasımpaşa: 6-2

Bursaspor-Gençlerbirliği: 3-1

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-2

Eskişehirspor-Galatasaray: 1-2

20. haftanın maçları

Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa

Akhisar Belediyespor-SAİ Kayseri Erciyesspor

Gaziantepspor-Fenerbahçe

Çaykur Rizespor-Mersin İdmanyurdu

Torku Konyaspor-Medicana Sivasspor

Beşiktaş-Bursaspor

Trabzonspor-İstanbul Başakşehir

Gençlerbirliği-Eskişehirspor

Galatasaray-Balıkesirspor. (AA)