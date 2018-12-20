Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Lider Medipol Başakşehir\'in Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Aynı gün oynanacak Kasımpaşa - Beşiktaş maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Galatasaray\'ın Demir Grup Sivasspor\'u ağırlayacağı müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacakken, Fenerbahçe\'nin Antalyaspor\'a konuk olduğu mücadeleyi ise Ümit Öztürk yönetecek.
Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
22 ARALIK CUMARTESİ
13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Özgür Yankaya
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 ARALIK PAZAR
13.30 BB Erzurumspor - Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
24 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ümit Öztürk
20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy