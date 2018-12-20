Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Lider Medipol Başakşehir\'in Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Aynı gün oynanacak Kasımpaşa - Beşiktaş maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Galatasaray\'ın Demir Grup Sivasspor\'u ağırlayacağı müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacakken, Fenerbahçe\'nin Antalyaspor\'a konuk olduğu mücadeleyi ise Ümit Öztürk yönetecek.

Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

22 ARALIK CUMARTESİ

13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Özgür Yankaya

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 ARALIK PAZAR

13.30 BB Erzurumspor - Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım

16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

24 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ümit Öztürk

20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy