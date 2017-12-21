Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA)
Süper Lig\'de ilk yarının son haftası, yarın oynanacak Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 17\'nci haftada Süper Lig\'de görev yapacak hakemler şöyle;
YARIN
20.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
23 ARALIK CUMARTESİ
14.00 Bursaspor - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.30 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.30 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
24 ARALIK PAZAR
14.00 Kardemir Karabükspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.30 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.39 Galatasaray - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
25 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Osmanlıspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya