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Spor

Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'de ilk yarının son haftası, yarın oynanacak Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak

21 Aralık 2017 15:39

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'de ilk yarının son haftası, yarın oynanacak Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 17\'nci haftada Süper Lig\'de görev yapacak hakemler şöyle;

YARIN
20.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
23 ARALIK CUMARTESİ
14.00 Bursaspor - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.30 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.30 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
24 ARALIK PAZAR
14.00 Kardemir Karabükspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.30 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.39 Galatasaray - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
25 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Osmanlıspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya 

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