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Spor

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı yarın başlıyor

12 Ocak 2017 15:36

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

13 Ocak Cuma: 

20.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

15 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar

16 Ocak Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

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