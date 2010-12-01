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Spor

SÜPER LİG'DE 15. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A)

01 Aralık 2010 15:05

-SÜPER LİG'DE 15. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Burssapor arasında oynanacak haftanın önemli maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Süper Lig'de 15. haftada görevli hakemler şunlar: 3 Aralık Cuma: 20.00 Trabzonspor-Bucaspor: Cüneyt Çakır 4 Aralık Cumartesi: 14.00 Manisaspor-Gaziantepspor: Serkan Çınar 17.00 Ankaragücü-Sivasspor: Tolga Özkalfa 19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Özgür Yankaya 5 Aralık Pazar: 14.00 Beşiktaş-Bursaspor: Fırat Aydınus 16.00 Konyaspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kamil Abitoğlu 19.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: Bünyamin Gezer 19.00 Medical Park Antalyaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Aytekin Durmaz 6 Aralık Pazartesi: 20.00 Kayserispor-Eskişehirspor: İlker Meral

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