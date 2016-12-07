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Spor

Süper Lig'de 13 haftada 7 teknik adam görevden alındı

Ligin 13 haftalık bölümünde bekleneni veremeyen takımlar, çareyi teknik direktörlerini değiştirmekte buldu

07 Aralık 2016 15:08

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında 7 takım, teknik direktör değişikliğine gitti.

Adanaspor, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Gaziantepspor, sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarını ayırmayı tercih etti.

Süper Lig'in yeni ekibi Adanaspor'da, 13 haftada 2 farklı teknik direktör görev yaptı. Görevlerinden ayrılan son teknik direktörler ise Krunoslav Jurcic, Hakan Kutlu ve İsmail Kartal oldu.

 

Adanaspor iki değişiklik yaptı

 

Süper Lig'de son sırada bulunan Adanaspor, iki kez teknik direktör değiştirse de istediği sonuçları alamadı.

Sezonun ilk 2 haftasında Eyüp Arın yönetiminde birer mağlubiyet ve beraberlik alan Adanaspor, 3. haftada takımı Jurcic'e emanet etti. Ancak turuncu-beyazlılar, Hırvat teknik adamla çıktığı 11 lig maçında bir galibiyet elde etti.

Ligde 13. hafta sonunda 6 puan toplayabilen ve son sıraya demir atan Akdeniz ekibi, çareyi bir kez daha teknik direktör değişikliğinde aradı ve Hırvat çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

 

Antalyaspor ve Gençlerbirliği çıkışa geçti

 

Antalyaspor ve Gençlerbirliği, teknik direktör değişikliklerinin ardından çıkışa geçti.

Sezon başında Jose Morais ile "yola devam" kararı alan Antalyaspor'da yönetim kurulu, istenilen sonuçlar alınamayınca 6. haftada Portekizli teknik adamın görevine son verdi.

Akdeniz temsilcisinde Rıza Çalımbay 7. haftada takımın başına geçti. Morais idaresinde 2 puan toplayabilen Antalyaspor, Rıza Çalımbay ile adeta farklı bir kimliğe büründü. Antalyaspor, Çalımbay yönetiminde üç puan hasretine son verirken, ayrıca 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Gençlerbirliği ise geçen sezon büyük çıkış yakaladığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile bu sezon yaşanan performans düşüklüğü ve transfer konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Üzülmez'in yerine teknik direktör Ümit Özat ile anlaştı. Gençlerbirliği, 11. haftada takımın başına geçen Ümit Özat ile çıktığı 3 maçta, 2 galibiyet ve bir beraberlikle hanesine 7 puan yazdırdı.

 

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