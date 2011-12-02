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Spor

Süper Lig'de 13. hafta İSTANBUL (A.A)

02 Aralık 2011 12:59

-Süper Lig'de 13. hafta İSTANBUL (A.A) - 02.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'e 13. hafta maçlarıyla devam edilecek. Süper Lig'de 13. hafta maçlarının programı şöyle: Bugün: 20.00 Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül) Yarın: 13.00 Gaziantepspor-Samsunspor (Kamil Ocak) 16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Fenerbahçe-Ankaragücü (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu) 4 Aralık Pazar: 13.00 Medical Park Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Mardan Antalyaspor) 13.00 Kayserispor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Mersin İdmanyurdu-Manisaspor (Tevfik Sırrı Gür) 19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Atatürk) 5 Aralık Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-Orduspor (Mardan Antalyaspor-Cezalı)

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