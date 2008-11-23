Süper Lig'de 12. hafta...

Turkcell Süper Lig heyecanı 12. haftada oynanan 9 karşılaşmayla devam etti. 6 karşılaşmanın 0-0 bitmiş olması, eşine az rastlanır bir tabloyu oluşturdu. Sezon başından bu yana maç başına gol ortalaması en düşük haftayı geride bırakmış olduk. 6 maçın golsüz bitmiş olması puan sıralamsında da ciddi değişikler olmasını da engelledi, bir anlamda 12. haftayı takımlarımız 'bay geçmiş' oldu...Haftanın kuşkusuz öne çıkan iki karşılaşması Ankara’da oynandı. Cumartesi günü gündüz bölümünde oynanan karşılaşmada iki renktaş karşı karşıya gelirken son haftaların formda ekibi Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında gol bulmakta zorlandı ve 2 puanı Ankara'da bıraktı.Cumartesi günü akşam oynanan maçta ise Galatasaray, sıralamada ikinci durumda yer alan Ankaraspor engeline takıldı ve başkentte puan kaybeden takımlar kervanına katıldı, İstanbul’a 1 puanla dönebildi. Bu sonuçlar zirve yarışında Pazar günü maçına çıkacak olan diğer takımların iştahını bir hayli kabarttı.Pazar günü gündüz bölümünde haftaya lider olarak giren Trabzonspor sahasında Sivasspor’u ağırladı. İki takım arasındaki mücadeleden gol sesi çıkmayınca puanlar paylaşıldı.Bordo mavililer 2 puan bırakmasına rağmen liderliğini korurken, Sivasspor aldığı 1 puanla G.Saray’ın üzerinde 12. haftayı da 4. sırada tamamladı.Günün diğer öenmli maçı ise İstanbul’daydı ve Beşiktaş, büyüklerin belalısı Eskişehirspor’u konuk etti. Siyah beyazlılar Mustafa Denizli yönetiminde istikrarsız bir performans çiziyorlar belki ama diğer büyük takımların kaybettiği puanlar onları hala zirvenin en önemli adayların biri yapıyor. Beşiktaş sahasında, zirve yarışında tüm takımların puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak kendisine altın tepside getirelen fırsatı da değerlendirmiş oldu.Haftanın maçı kuşkusuz Denizlispor ile Bursaspor arasında oynanan maç oldu. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Denizlispor 2-0 öne geçti. Bursaspor skoru 3-2 lehine çevirdi. Daha sonra ev sahibi maçı 4-3 kazanarak ilginç bir enstantane oluşturdu. Denizlispor aldığı 3 puanla puanını 14'e çıkartarak 12. sıraya yükselirken, Bursaspor 17 puanla 9. sırada kaldı.