T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA) -  Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alaçak hakemler belli oldu

02 Kasım 2017 16:16

İSTANBUL,(DHA) - 

Süper Lig\'in 11\'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alaçak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 11\'inci haftada görev alacak hakemler şu şekilde:
YARIN:
20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Serkan Çınar)
4 KASIM CUMARTESİ:
14.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Suat Arslanboğa)
14.00 Kayserispor-Trabzonspor (Özgür Yankaya)
16.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Arda Kardeşler)
19.30 Osmanlıspor-Fenerbahçe (Fırat Aydınus)
5 KASIM PAZAR:
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Ali Palabıyık)
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Bülent Yıldırım)
19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Cüneyt Çakır)
19.30 Göztepe-Beşiktaş (Hüseyin Göçek)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LigTürkiye Futbol FederasyonuGalatasarayGençlerbirliği SerkanKASIM CUMARTESİ 14KasımpaşaBursaspor Suat Arslanboğa 14KayserisporTrabzonsporYankaya 16AntalyasporKardemir Karabükspor Arda Kardeşler 19OsmanlısporFenerbahçe Fırat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24