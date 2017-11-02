Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA) -

Süper Lig\'in 11\'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alaçak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 11\'inci haftada görev alacak hakemler şu şekilde:

YARIN:

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Serkan Çınar)

4 KASIM CUMARTESİ:

14.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Suat Arslanboğa)

14.00 Kayserispor-Trabzonspor (Özgür Yankaya)

16.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Arda Kardeşler)

19.30 Osmanlıspor-Fenerbahçe (Fırat Aydınus)

5 KASIM PAZAR:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Ali Palabıyık)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Bülent Yıldırım)

19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Cüneyt Çakır)

19.30 Göztepe-Beşiktaş (Hüseyin Göçek)

