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Spor

Süper Lig Yolu Dergisi futbolun nabzını tutuyor 

İstanbul DHA TFF 1

30 Kasım 2017 14:38

İstanbul DHA

TFF 1.Lig\'den Süper Lig\'e çıkma mücadelesi veren takımlardan haber ve röportajların yer aldığı derginin ikinci sayısı merakla bekleniyor.  
İlk olarak Kasım ayında çıkan \'Süper Lig Yolu\' 18 takımın yanı sıra, 2.\'inci, 3.\'üncü lig ve hatta Amatör Lig\'den takımların da sesi olmayı hedefliyor. İmtiyaz sahibinin Sezer Şahin, yayın yönetmeninin Deniz Yener, sorumlu müdürün Erdener Karataş\'ın olduğu derginin editör ve içerik sorumlusu da Selahattin Ekrekli.
Derginin ilk sayısında TFF 1. Lig\'in önemli teknik direktörleri ve yıldızlarıyla röportajlar, özel dosyalar ve sıradışı içerikler bulunuyor. Teknik adam ve futbolcular derginin ilk sayısı beğenirken takımlardan haber ve röportajların yer aldığı derginin ikinci sayısı merakla bekleniyor. 
İlk aya özel ücretsiz temin edebilen \'Süper Lig Yolu\'na ulaşmak için info@superligyolu.com adresine başvurmak yeterli. 1 Aralık\'ta derginin ikinci sayısı futbolseverlerle buluşacak.
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