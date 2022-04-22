Süper Lig yayın ihalesinde düğüm çözüldü iddiası

Türkiye Futbol Federasyonu, yayın ihalesi konusunda kararını verdi. Süper Lig'in şu anda da yayıncısı olan beIN Sports'la prensip anlaşmasına varıldı.

Akşam'dan Şafak Gözmen'in haberine göre, yeni sezonda Süper Lig maçları beIN Sports'tan yayınlanmaya devam edecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan ve yayın kurulundaki üyelerin istifa etmesi sonucu şu anda işlemler resmiyet kazanamadı. Ancak taraflar arasında iş sadece imzanın atılmasına kaldı.

Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluşla prensip olarak el sıkışırken, işlemlerin resmiyete dökülmesi için federasyon seçimi bekleniyor. Yeni dönemde yayın ihalesine ödenecek miktar 150 milyon dolar olacak. Bu ücretin içinde isim hakkı da bulunacak. Anlaşma 1+1 yıllık yapılacak.