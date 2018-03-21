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Spor

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçlarının tarihi belli oldu!

Süper Lig'de 5 haftalık program duyuruldu

21 Mart 2018 19:54

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının tarihlerini açıkladı.  

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 27. hafta oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı 1 Nisan'da, 29. hafta oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı 15 Nisan'da ve 31. hafta oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçı da 29 Nisan'da oynanacak.

Ayrıca, Galatasaray'ın ilk maçı deplasmanda 2-1 kazandığı Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin rövanşı 18 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da TT Stadyumu'nda oynanacak. Vodafone Park'ta 2-2 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin rövanşı ise 19 Nisan Perşembe günü yine saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak.

İşte Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın programları:

27. hafta:
30 Mart Cuma:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül)
31 Mart Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
1 Nisan Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)
13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
2 Nisan Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

28. hafta:
6 Nisan Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
7 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
8 Nisan Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)
9 Nisan Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)

29. hafta:
13 Nisan Cuma:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)
14 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
15 Nisan Pazar:
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
16 Nisan Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)

30. hafta:
20 Nisan Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
22 Nisan Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)
19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
23 Nisan Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

31. hafta:
27 Nisan Cuma:
20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)
28 Nisan Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
29 Nisan Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
30 Nisan Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

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