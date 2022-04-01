Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'e 31'inci, Spor Toto 1. Lig'e ise 30'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig programı

2 Nisan Cumartesi

13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)

3 Nisan Pazar

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

4 Nisan Pazartesi

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)

Spor Toto 1. Lig

1 Nisan Cuma

20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)

2 Nisan Cumartesi

13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Nisan Pazar

13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor (Kocaeli)

16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)

20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)