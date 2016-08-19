Süper Lig Turgay Şeren Sezonu bugün başladı

Turgay Şeren Spor Toto Süper Lig bu akşam Bursaspor ile Adanaspor arasında oynanacak olan maçla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Turgay Şeren Sezonu'yla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Spor Toto Süper Lig'in Turgay Şeren adı verilen 59. sezonu 19 Ağustos 2016 günü start alıyor. İlk sezonunda Fenerbahçe'nin, son sezonunda ise Beşiktaş'ın şampiyon olduğu lig tarihinde mutlu sonla en çok kucaklaşan takım, 20 şampiyonluğu bulunan Galatasaray. Sarı-kırmızılı takımı 19 şampiyonlukla Fenerbahçe takip ediyor. Beşiktaş'ın 14, Trabzonspor'un 6, Bursaspor'un da 1 şampiyonluğu var. Bu beş şampiyonun yanı sıra yeni sezonda Adanaspor, Akhisar Belediye, Alanyaspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor ligde mücadele edecek.

1959 yılında başlayan lig mücadelesinde 59. sezon 19 Ağustos günü start alıyor. TFF Yönetim Kurulu'nun oybirliğiyle merhum başkanlardan Turgay Şeren'in isminin verilmesini kararlaştırdığı Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu, 19 Ağustos günü başlayacak.

Her ne kadar yaz mevsiminin başını Avrupa Şampiyonası'nın futbol ziyafetiyle geçirsek de ligin tadı bir başkadır.

Elbette yeni sezon 18 takım için farklı duyguları barındıracak içinde. Kimisi şampiyonluk sevincini doyasıya yaşarken, kimileri kaçan şampiyonluğa ağıt yakacak. Birileri Avrupa kupalarına bilet almanın sevinciyle havalara uçarken, birileri küme düşmenin hüznüyle gözyaşları akıtacak. Evet, biz bu duyguları yaşayacak takımların hangileri olacağını bugünden kestiremiyoruz ve zaten futbolu bu kadar özel kılan da bu öngörülemezliği değil mi? Madem ki, ileride neler olduğunu bekleyip göreceğiz, o zaman gelin birlikte geçmişe bir yolculuk yapalım ve 1. Lig olarak yola çıkıp Süper Lig adını alan en üst düzeydeki futbol mecramızın 58 sezonluk macerasına şöyle bir göz atalım…