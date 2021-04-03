2022 Dünya Kupası Elemeleri yolunda milli maç haftası sona erdi ve liglerde şampiyonluk heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İşte Süper Lig, TFF 1. Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde günün maçları, puan durumu ve fikstür.
Avrupa futbolu milli maç arası sonrası yoğun bir fikstüre giriyor. Nisan ayı içinde 7 maç haftası oynanacak Süper Lig'de 32. hafta maçları bugün oynanacak dört karşılaşmayla başlıyor.
Günün öne çıkan maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 6 eksikle Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
İşte Süper Lig'de günün maçları:
13.30 Hes Kablo Kayserispor -Göztepe
16:00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
16:00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük
19:00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray
TFF 1. Lig'de 28. hafta oynanacak dört karşılaşmayla başlıyor:
13.30 Tuzlaspor - Yılport Samsunspor
16:00 GZT Giresunspor - İstanbulspor
16:00 Ankaraspor - Akhisarspor
19:00 Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal son şampiyon Liverpool'u konuk ederken, Leicester City evinde Manchester City ile karşı karşıya geliyor:
14.30 Chelsea - West Bromwich Albion
17.00 Leeds United - Sheffield United
19.30 Leicester City - Manchester City
22.00 Arsenal - Liverpool
İspanya La Liga'da Real Madrid, El Clasico öncesi Eibar'ı konuk ediyor.
15.00 Granada - Villarreal
17.15 Real Madrid - Eibar
19.30 Osasuna - Getafe
Bundesliga 27. hafta açılış gününde 7 maç var.
16.30 Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim
16.30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
16.30 Bayer Leverkusen - Schalke 04
16.30 Wolfsburg - Köln
16.30 Mainz 05 - Arminia Bielefeld
19.30 RB Leipzig - Bayern Münih
21.30 M'gladbach - Freiburg
İtalya Serie A'da 29. hafta:
13.30 Milan - Sampdoria
16:00 Lazio - Spezia
16:00 Atalanta - Udinese
16:00 Cagliari - Hellas Verona
16:00 Napoli - Crotone
16:00 Genoa - Fiorentina
16:00 Benevento - Parma
16:00 Sassuolo - Roma
19:00 Torino - Juventus
21:45 Bologna - Inter
Fransa Ligue 1 31. hafta:
14.00 Monaco - Metz
18:00 Paris St Germain - Lille
22:00 Lens - Olympique Lyon