2022 Dünya Kupası Elemeleri yolunda milli maç haftası sona erdi ve liglerde şampiyonluk heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İşte Süper Lig, TFF 1. Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde günün maçları, puan durumu ve fikstür.

Avrupa futbolu milli maç arası sonrası yoğun bir fikstüre giriyor. Nisan ayı içinde 7 maç haftası oynanacak Süper Lig'de 32. hafta maçları bugün oynanacak dört karşılaşmayla başlıyor.

Günün öne çıkan maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 6 eksikle Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

İşte Süper Lig'de günün maçları:

13.30 Hes Kablo Kayserispor -Göztepe

16:00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor

16:00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük

19:00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray

TFF 1. Lig'de 28. hafta oynanacak dört karşılaşmayla başlıyor:

13.30 Tuzlaspor - Yılport Samsunspor

16:00 GZT Giresunspor - İstanbulspor

16:00 Ankaraspor - Akhisarspor

19:00 Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal son şampiyon Liverpool'u konuk ederken, Leicester City evinde Manchester City ile karşı karşıya geliyor:

14.30 Chelsea - West Bromwich Albion

17.00 Leeds United - Sheffield United

19.30 Leicester City - Manchester City

22.00 Arsenal - Liverpool

İspanya La Liga'da Real Madrid, El Clasico öncesi Eibar'ı konuk ediyor.

15.00 Granada - Villarreal

17.15 Real Madrid - Eibar

19.30 Osasuna - Getafe

Bundesliga 27. hafta açılış gününde 7 maç var.

16.30 Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim

16.30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

16.30 Bayer Leverkusen - Schalke 04

16.30 Wolfsburg - Köln

16.30 Mainz 05 - Arminia Bielefeld

19.30 RB Leipzig - Bayern Münih

21.30 M'gladbach - Freiburg

İtalya Serie A'da 29. hafta:

13.30 Milan - Sampdoria

16:00 Lazio - Spezia

16:00 Atalanta - Udinese

16:00 Cagliari - Hellas Verona

16:00 Napoli - Crotone

16:00 Genoa - Fiorentina

16:00 Benevento - Parma

16:00 Sassuolo - Roma

19:00 Torino - Juventus

21:45 Bologna - Inter

Fransa Ligue 1 31. hafta:

14.00 Monaco - Metz

18:00 Paris St Germain - Lille

22:00 Lens - Olympique Lyon