T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig, teknik direktör değişikliği konusunda Avrupa'nın beş büyük ligini geride bıraktı

17 haftada 8 teknik direktör değişikliği yaşanan Süper Lig, Avrupa liglerine fark attı

22 Ocak 2017 02:31

Süper Lig’de geride kalan 17 haftada 8 teknik direktör değişikliğine gidildi. Süper Lig, bu rakamla Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesiyle kıyaslandığında ilk sırada.

Türkiye'yi, 7 teknik adam değişiminin yaşandığı Almanya ile İspanya takip etti. Fransa, İngiltere ve İtalya'da ise 4'er kez teknik direktör değişikliğine gidildi.

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi kabul edilen Almanya (Bundesliga), İspanya (La Liga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig) ve İtalya (Serie A) şu ana kadar toplam 34 kez teknik adam değişikliğine başvurdu.

 

Süper Lig'deki değişiklikler

 

Son olarak Aytemiz Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de geride kalan 17 haftada değişen teknik direktör sayısı 8'e yükseldi.

Bu süreçte Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Kayserispor ve Gaziantepspor takımlarında da teknik adam değişikliği yaşandı.

Süper Lig'de çalışan teknik adamlar arasında en uzun süre görevde kalan isim Abdullah Avcı oldu. Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan lider Medipol Başakşehir'de 2014-2015 sezonu başından bu yana görev yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı, geride kalan bölümde İstanbul temsilcisine oynattığı futbolla dikkati çekti.

 

"Sebep 60 milyon lira"

 

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörleri arasında yer alan Güvenç Kurtar,  Süper Lig'deki hızlı teknik adam değişikliğinin temel sebebini yöneticilerin hatır ve gönülle yanlış isimleri takımın başına getirmesi olarak gösterdi.

Futbolda istikrarın çok önemli olduğunu vurgulayan 66 yaşındaki teknik adam, "Bir takım iyi futbol oynuyor ama netice alamıyorsa, teknik direktör değişikliğine gidilmesi yanlış çünkü yeni gelen teknik adam hemen adapte olamaz. Yöneticilerin kötü gidişte hemen teknik direktör değişimine gitmesinin temel sebebi, ligde kalan takımın alacağı yaklaşık 60 milyon lira." ifadelerini kullandı.

Son olarak Adanaspor'u çalıştıran Güvenç Kurtar, görevi hak etmeyen isimlerin takımların başına getirildiğini aktararak şunları kaydetti: "Teknik direktör seçimi çok önemli. Hatır ve gönülle teknik direktör alırsan, kötü sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Bizde maalesef teknik adam seçiminde kriter yok. Yöneticiler aralarında konuşuyor, sağdan soldan kulaklara fısıldanan bir isim, menajerlerin istediği adamlar takımın yeni teknik direktörü oluyor. Bunun yanında menajerin istediği oyuncular da kadroya dahil ediliyor. Kulüpler bu şekilde büyük zararlara uğratılıyor."

 

"Bu, Türk futbolunun kaderi ve iş bilmezliği"

 

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kastamonuspor 1966'da teknik direktörlük kariyerini sürdüren Ziya Doğan ise, egoların ön planda olduğu sürece bu değişikliklerin kaçınılmaz olacağını belirtti.

Egonun olduğu yerde doğrunun bulunamayacağını aktaran tecrübeli teknik adam, "Bilenle bilmeyenin bir arada bulunduğu yerde bunların olması kaçınılmaz. Bu, Türk futbolunun kaderi ve iş bilmezliği. Değişecek gibi de görünmüyor." şeklinde konuştu.

 

 

ETİKETLER

almanyaispanyafransaitalyaingiltereteknik direktördeğişiklik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24