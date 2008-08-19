Süper Lig tarihinden ilginç notlar

51. sezonuna girmeye hazırlanan eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper

Lig'de, geride kalan sezonlarda pek çok ilginç olay yaşandı. 21 Şubat 1959'da oynanan İzmirspor-Beykoz maçıyla başlayan Birinci Futbol Ligi, 2001-02 sezonundan bu yana Süper Lig olarak düzenleniyor.

Ayrıca, 2005-06 sezonunun ortalarından itibaren Turkcell'in sponsorluğunda, Turkcell Süper Lig adı altında maçlar yapılıyor. Ligde 1979-80 sezonunda Trabzonspor, 12 galibiyet elde ederek şampiyonluğa ulaşırken, 1989-90 sezonunda ise Malatyaspor, aynı sayıda

galibiyet almasına karşın ligden düşen 5. takım olmaktan kurtulamadı.

Lig geçmişinde puantaj olarak en çekişmeli sezon 1980-81 oldu.Takımların galibiyet sayıları birbirlerine o kadar yakın oldu ki, ligi ikinci sırada tamamlayan Adanaspor 34 puan toplarken, düşen Rizespor'un ise 29 puanı vardı.

Lig tarihine damgasını vuran "3 Büyükler" içinde ligi eksi averajla tamamlayan tek büyük takım Beşiktaş olarak kayıtlara geçti. Siyah-beyazlılar, 1975-76 sezonunda ligi 11. sırada tamamlarken, 25 gol atıp, kalesinde 32 gol gördü. Böylece eksi 7 gol averajıyla, "3 Büyükler" arasında ligi bugüne dek eksi averajla tamamlayan tek takım oldu.Bu arada Fenerbahçe ise 1990-91 sezonunda ligi 53 gol atıp, 53 gol yiyerek, sıfır (0) averajla kapattı.

Lig tarihinin 17 kezle, Galatasaray ile birlikte en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe, 1980-81 sezonunda küme düşmekten gol averajıyla kurtuldu.Rizespor'un 29 puanla ligden düştüğü sezonda, Fenerbahçe; Altay, Adana Demirspor ve Boluspor ile birlikte aynı puanı toplayarak, gol averajıyla ligde kaldı.

Lig tarihinde, şampiyonluk yaşayan 4 büyük takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u, aynı sezonda yenebilen sadece 3 ekip bulunuyor.

1987-88 sezonunda Malatyaspor, kendi sahasında Galatasaray'ı 3-1, Beşiktaş'ı 5-3, Fenerbahçe'yi 1-0, deplasmanda da Trabzonspor'u 3-2 yendi.

2001-02 sezonunda ise Ankaragücü, kendi evinde Galatasaray ile Fenerbahçe'yi 2-1, Trabzonspor'u 4-2 yenerken, Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etti.

2006-07 sezonunda ise Bursaspor, kendi evindeki maçlarda Trabzonspor'u 2-1, Beşiktaş'ı 3-0, Galatasaray'ı 2-0, deplasmanda da Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray oldu.Sarı-kırmızılı ekip 1987-88 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, 2. sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puanlık fark, şimdiye dek şampiyonla, ikinci arasındaki en fazla puan farkı olarak tarihe geçti.

Ligin geride kalan 50 sezonunda şampiyonlar 3 kez gol averajıyla belli olurken, düşen takımlar da 8 kez yine gol averajıyla ortaya çıktı.1984-85 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50'şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğa

ulaştı.

1985-86 sezonunda ise Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde ligi en önde tamamladı. 1992-93 sezonunda da Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı.Lig tarihinde ayrıca 8 kez de ligden düşen takımlar gol averajıyla belirlendi.

Beşiktaş, bir sezonda ezeli rakiplerini her iki maçta da yenen tek takım olarak tarihe geçti Siyah-beyazlılar, şampiyonluğa ulaştıkları 2002-03 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı."Kara Kartallar" ayrıca, bu 4 maçta kalesinde hiç gol görmeyerek, ayrı bir rekora imza attı.

Beşiktaş, 2003-04 sezonundaki ilginç performans grafiğiyle sevenlerine adeta kabus yaşattı. Sezonun ikinci yarısına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde namağlup lider başlayan Beşiktaş, ikinci yarıdaki inanılmaz düşüşüyle, sezonu şampiyon bitiren ezeli rakibinin tam 14 puan gerisinde 3. sırada kaldı.17 maçlık 2. yarıda tam 8 yenilgi birden alan siyah-beyazlılar, böylece lig tarihinde iki devre arasında en büyük düşüşü gerçekleştiren şampiyon adayı takım olarak kayıtlara geçti.

Turkcell Süper Lig'in son "Gol Kralı" Fenerbahçeli Semih, bu unvanı ilginç biçimde eline geçirdi.Geride kalan sezonu 17 golle tamamlayarak, kariyerinde ilk kez bu unvanı alan Semih, birçok maçta oyuna sonradan girmesine rağmen attığı kritik gollerle takımına büyük katkı yaptı ve adı "Nöbetçi Golcü"ye çıktı.Semih, geçen sezon ligde çeşitli zaman dilimleri içinde toplam 27 maçta forma giydi. Bunlardan 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Semih, toplam 17 gol attı.