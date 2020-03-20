Süper Lig tamamlanabilecek mi; işte 6 farklı senaryo

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın ilan ettiği yeni tip Koronavirüs nedeniyle tüm ülkelerde maçlar ileri tarihlere ertelenirken, Türkiye'de de benzer bir karar verildi.

Kararın ardından Süper Lig takımlarının taraftarları, sürecin devam etme ihtimalinden yola çıkarak farklı alternatifler üretti.



Süper Lig'in geleceği ile ilgili ortaya çıkan senaryolar şöyle;



1- Süper Lig kaldığı yerden aynen devam etsin.

2- Süper Lig şampiyonunu Playoff belirlesin. Ek olarak Play-out sistemi uygulansın.



3- 2019-2020 sezonu şampiyonsuz bitirilsin.

4- 2020-2021 sezonu mevcut puan durumundan başlasın ve iki sezonluk tek şampiyon belirlensin.



5- Bu sezon mevcut puan durumuyla tamamlansın.

6- Maçların kalan bölümü seyircisiz oynansın.