Süper Lig, son 16 yıldaki en gollü sezonunu yaşıyor

Süper Lig, tarihinin en fazla gol atılan sezonlarından birini geçiriyor. 18’inci hafta baz alındığında 2017-18 İlhan Cavcav sezonu, lig tarihinin en fazla gol sevinci yaşanan sezonlarından biri oldu. Bu sezon ligde oynanan 162 maçta futbolseverler 487 gole tanıklık ederken son 16 sezon içerisinde en fazla filelerin havalandığı dönem de geride bırakıldı. Son olarak 2001-2002 sezonunun 18’inci haftası sonrasında 497 gol atıldı.

En golcü takım Galatasaray

Bu sezon 18’inci hafta sonunda ligdeki en golcü takım ise Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı ekip rakip fileleri 40 kez havalandırırken Galatasaray’ı 36 golle Fenerbahçe ve 35 golle Trabzonspor takip etti. Ligin en az gol atan takımı ise sadece 14 gol kaydeden, son basamaktaki Kardemir Karabükspor oldu. Kalesinde en az gol gören takım 17 golle Beşiktaş, en fazla gol gören ekip ise 36 golle Aytemiz Alanyaspor oldu.

En gollü maçlar Trabzon’da

Bu sezon oynanan en gollü maçlar Trabzon’daki karşılaşmalar oldu. 6’ncı haftada Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor karşısında 4-3’lük bir galibiyet elde ederken 8’inci haftada Teleset Mobilya Akhisarspor, bordo mavili ekibi deplasmanda 6-1’lik skor ile yendi. 12’nci haftada bu kez Trabzonspor, sahasında ağırladığı Osmanlıspor karşısında 4-3'lük skorla galip geldi. Ligde bir maçta atılan en fazla gol sayısı ise 7 oldu.

Burak Yılmaz zirvede

Tarihinin en golcü dönemlerinden birini yaşayan Süper Lig’de gol krallığı yarışı da kızıştı. Trabzonspor’dan Burak Yılmaz 16 golle krallık yarışında zirvede yer aldı. Tecrübeli oyuncuyu Göztepe’den Adis Jahovic ve Galatasaray’dan Bafetimbi Gomis 14'er golle takip etti. Kayserispor’dan Umut Bulut ve Aytemiz Alanyaspor’dan Wagner Love’un ise ligde 10 golü bulunuyor.

Son 16 sezonda 19. haftalar sonunda atılan gol sayıları

2017-2018: 487 gol

2016-2017: 400 gol

2015-2016: 434 gol

2014-2015: 442 gol

2013-2014: 435 gol

2012-2013: 442 gol

2011-2012: 375 gol

2010-2011: 419 gol

2009-2010: 422 gol

2008-2009: 421 gol

2007-2008: 403 gol

2006-2007: 386 gol

2005-2006: 425 gol

2004-2005: 470 gol

2003-2004: 478 gol

2002-2003: 449 gol