T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig şampiyonuna dev gelir!

Nefesleri kesen yarışta hedefe ulaşacak takım, eşi benzeri görülmemiş bir geliri de kasasına koyacak

01 Mayıs 2018 20:13

Nefesleri kesen bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Spor Toto Süper Lig'de finişe yaklaştıkça heyecan artıyor. Sahasında aldığı 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle çok büyük avantaj yakalayan Galatasaray en büyük favori konumuna gelmiş durumda. Bu sezon lig şampiyonu sadece kupa kaldırmakla kalmayacak. Müthiş bir geliri de kasasına koyacak.

Devler Ligi'nden dev kazanç

Şampiyon direkt olarak Devler Ligi'ne katılacağı için adeta ihya olacak. Ayak bastı parası, yayın-tribün geliri ve puan bonuslarıyla birlikte kazanç yaklaşık 40 milyon Euro'yu (200 milyon lira) bulacak.

Federasyon ihya edecek

Sezonu zirvede bitirecek takım, sıralama bonusu olarak yaklaşık 30 milyon lira alacak. TFF'nin Süper Lig'e ayak bastı parası olarak ödediği para ise 30 milyon lira.

Şampiyonluk başına gelir

TFF bu sezon, geçmiş şampiyonluk başına 2.7 milyon lira verecek. Eğer üç büyüklerden biri şampiyon olursa 55-60 milyon lira arasında bir kazanç elde edecek.

Her puan para demek

Bu sezon takımlar galibiyette 2.2 milyon, beraberlikte ise 1.1 milyon Euro alıyor. Şampiyonluğa ulaşacak olan takım yayın havuzundan da 100 milyon liraya yakın bir gelir elde edecek.

Önemi çok büyük

Bu gelirlere tribün ve ürün satışlarından elde edilecek paralar da eklendiğinde toplam rakam 650 milyon lirayı bulacak. Bu da, borç batağındaki kulüplerimiz için çok önemli bir anlam ifade ediyor.

ETİKETLER

Spor Toto Süper Lig şampiyonudev gelirrekor gelirparaşampiyon takım650 milyon lira

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24