Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak!

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesi ile gelecek sezonun Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne, Türkiye Kupası şampiyonu da UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılamayacak ve ön eleme turu oynamak zorunda kalacak. 2022-23 sezonundan itibaren şampiyon takım Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için 2 ön eleme, 2. olan takım 3 ön eleme oynayacak.

Yeni dönemin Intertoto kupası sayılan ve 2021/2022'de başlaması plânlanan Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanacak olan 3. ve 4. sırayı alan takımlarımız bu turnuva için de ön eleme oynayacaklar. UEFA Konferans Ligi'nin öncelik olarak, UEFA sıralama listesindeki alt seviyedeki ligler ve takımlar için düzenlendiği biliniyor!

Kaçınılmaz son!

İç çekişmeler, hakem tartışmaları, boşa harcanan paralar, batan kulüpler, Milli Takım 'ın istikrarsızlığı derken Avrupa'nın gerisinde kaldık. Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi istisnalar dışında Avrupa'ya oyuncu gönderemedik. Altyapılarımızdan hala oyuncu çıkmıyor. Türk futbolu göz göre göre eriyor.



