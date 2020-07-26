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Spor

Süper Lig şampiyonu Başakşehir, sezonu yenilgiyle kapattı

Kasımpaşa, turuncu-lacivertlileri 3-2 mağlup etti

26 Temmuz 2020 19:05

Süper Lig'de sezonun kapanış maçında şampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de sezonun son maçında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. İki İstanbul ekibinin karşılaşmasında gülen taraf Kasımpaşa oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Fode Koita (8' ve 27') ile Yusuf Erdoğan (62') attı. Konuk ekibin gollerini ise Demba Ba (78') ile Edin Visca (80') kaydetti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir sezonu 69 puan ile zirvede, Kasımpaşa ise 43 puanla 10. sırada tamamladı.

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