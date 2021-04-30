Süper Lig Şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 38. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Beşiktaş'ın yeni oranı 1.10 oldu.

Süper Lig'de 38. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Maçlar sonrasında İddaa risk yönetimi oranları güncelledi. 5 puan farkla lider olan Beşiktaş'ın oranı 1.10'a düştü.

Haftayı beraberlikle kapatan Fenerbahçe 'nin oranı ise 5.50 oldu. Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray'ın oranı ise 9.00 olarak açıklandı.

İddaa şampiyonluk oranları:

- Beşiktaş: 1.10

- Fenerbahçe: 5.50

- Galatasaray: 9.00

İddaa şampiyonluk oranları (Geçen hafta):

- Beşiktaş: 1.38

- Fenerbahçe: 3.15

- Galatasaray: 9.00