Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları İddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları düşerken Beşiktaş'ın oranı yükseldi.
Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Güncellenen şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 1.95
Beşiktaş: 2.60
Galatasaray: 4.30
Trabzonspor: 20.00
Alanyaspor: 35.00
Gaziantep: 100.00
Hatayspor: 100.00
Başakşehir: 300.00
Geçen haftanın şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 2.10
Beşiktaş: 2.35
Galatasaray: 4.50
Trabzonspor: 25.00
Alanyaspor: 35.00
Gaziantep FK: 55.00