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Spor

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Ligin favorisi olarak Medipol Başakşehir gösterildi

13 Aralık 2018 20:58

İddaa Risk Yönetimi, 16. haftaya girilirken Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Yeni oranlara göre ligin favorisi olarak Medipol Başakşehir gösterildi.

İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve diğer takımlara verilen şampiyonluk oranları:

  1. Medipol Başakşehir: 1.80
  2. Galatasaray: 3.75
  3. Beşiktaş: 3.75
  4. Kasımpaşa: 20.00
  5. Antalyaspor: 35.00
  6. Yeni Malatyaspor: 35.00
  7. Trabzonspor: 35.00
  8. Konyaspor: 120.00
  9. Fenerbahçe:150.00
  10. Bursaspor: 200.00
  11. Sivasspor: 200.00
  12. Ankaragücü: 200.00
  13. Göztepe: 400.00

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