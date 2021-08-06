Süper Lig şampiyonluk oranları belli oldu

Süper Lig'de 13 Ağustos'ta başlayacak 2021-2022 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı. Yeni sezon öncesi ligin favorisi Fenerbahçe olarak gösterildi.

Takımın başına yeniden Pereira'yı getiren Caulker, Serdar Dursun ve Çağtay Kurukalıp'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, yeni sezon öncesinde 3.00 oranla şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor.

Geçen sezonu 2 kupa ile tamamlayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise 3.10 oranla ikinci sırada yer aldı.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu 2 golle kaçıran Galatasaray'ın oranı ise 3.40 olarak belirlendi.

Yaptığı transferlerle dikkatleri üstünde toplayan takımlardan bir tanesi olan Trabzonspor'a verilen oran ise 5.00.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a ise 150.00 oran verilmiş.

İşte şampiyonluk oranları:

3.00 Fenerbahçe

3.10 Beşiktaş

3.40 Galatasaray

5.00 Trabzonspor

15.00 Başakşehir

30.00 Sivasspor

50.00 Alanyaspor

150.00 Karagümrük

150.00 Adana Demirspor