Süper Lig, Premier Lig gibi



Galatasaray'ın Avustralyalı yıldızı Harry Kewell, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Liverpool'da yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılma kararı aldığını, ancak Galatasaray'daki form durumunun kendisini memnun ettiğini söyledi.



Galatasaray Dergisi'nin ekim sayısının kapağında, ''Oz Büyücüsü'' takma adıyla yer alan Harry Kewell, yapılan röportajında Liverpool'da yaşadığı sorunlara değinirken, ''Liverpool'da 4 yıl sakatlıklarla uğraştım ve takımda kendime yer edinemedim. Artık futbol oynamam gerekiyordu. Türkiye'de lig sert ama İngiltere'de de sertti. Buna alışığım. Galatasaray'da uzun bir aradan sonra belki üst üste 5-6 resmi maça çıktım. Kendimi şimdi formda ve hazır hissediyorum. Gayet iyiyim'' ifadelerini kullandı.



İstanbul'da uzun süre futbol oynamak istediğini dile getiren Kewell, ''İstanbul'a görünüp daha sonra kaybolmak için gelmedim. İstanbul'da uzun süre yaşamak istiyorum. Çocuklarımın okulları nedeniyle ailemin buraya yerleşmesi zor. Onları özlüyorum ama tamamen futbola konsantre olmam için de önemli bir fırsat'' diye görüşlerini belirtti.





Galatasaray'a transferinde, takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı olmasının bir etken olduğunu, ancak bu hedefe ulaşamadıklarını anlatan Avustralyalı oyuncu, şöyle devam etti: ''Sonuçta Galatasaray beni Şampiyonlar Ligi'nde takıma faydalı olmam için almıştı. Bu hedefi yerine getiremediğimiz için kişisel olarak üzüntü duyuyorum. Takım olarak da çok üzüldük. Ama şimdi bu hayal kırıklığını hırsa dönüştürüp, şu anda elimizde olanları sonuna kadar kullanmamız, UEFA Kupası'nda da sonuna dek gitmemiz gerekiyor.''



Kewell, takım arkadaşlarının dahi kendisine İngiltere ile Türkiye ligleri arasındaki farkı sorduğunu aktarırken, ''Ben onlara Türkiye'nin İngiltere'den hiç de aşağı kalmayacağını söylüyorum. Burada da son derece güce ve patlamaya dayalı bir futbol oynanıyor. Türkiye'de her oyuncu güçlü ve hızlı. Belki teknik kalite biraz farklıdır ama Türkiye'de ve özellikle Galatasaray'da bir çok futbolcu var ki, şu anda Premier Lig'e gidip oynayabilirler ve çok da keyif alırlar. Nitekim buradan Premier Lig'e gidip tutunan oyuncuları da biliyoruz. İki lig birbirine epey benziyor'' ifadelerini kullandı.



Takım arkadaşı Milan Baros'la ilgili olarak, ''Birlikte oynaması çok heyecan veren bir oyuncu'' diyen Kewell, ''Liverpool'da birlikte oynadık ve birbirimizin özelliklerinden faydalanmayı öğrendik. Şimdi yine birlikte oynama alışkanlığımızı kazanarak taraftara daha güzel bir futbol, daha büyük bir seyir zevki sunmak için biraz zamana ihtiyacımız var'' şeklinde görüşlerini aktırdı.



